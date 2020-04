OM : McCourt aurait un plan secret avec la venue d’Aldridge !

true

Selon Romain Molina, qui connait bien le personnage, Paul Aldridge est venu à l’OM pour nettoyer le club en prévision d’une revente.

Auteur de nombreux livres sur le milieu du football, Romain Molina connaissait plutôt bien l’anglais Paul Aldridge avant qu’il ne débarque en conseiller de Jacques-Henri Eyraud à l’OM. Pour le journaliste, qui a longtemps travaillé en Angleterre, cela ne fait guère de doutes : l’intéressé n’est pas là pour favoriser l’exfiltration vers la Premier League mais pour un autre dessein de l’actionnaire Frank McCourt.

Dans un entretien à Football Club de Marseille, Romain Molina rappelle le passé de Paul Aldridge : « Sur les 5 clubs qu’il a fait en Angleterre, il a assuré 4 rachats… Il faut rendre le club plus sexy à la revente, là c’est pas sexy vu la situation financière et le déficit structurel. (…) Aldridge c’est quelqu’un qui n’est pas la au quotidien, il me l’a même dit quand je l’ai eu au téléphone. Il est resté habiter en Angleterre. C’est un nettoyeur, quelqu’un qui va rendre les choses plus sexy et qui fait des transitions. Il est connu pour ça. Il va toujours dans des clubs où la situation financière est compliquée. C’est très naïf de croire qu’il est la pour faire des transfert de joueurs. Aujourd’hui c’est les agents qui font ca ».

Après avoir investi plus de 200 M€ pour aucun titre et s’être mis dans le rouge vis-à-vis du fair-play financier de l’UEFA, Frank McCourt serait-il lassé de perdre de l’argent ? C’est possible…