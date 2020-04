OM : mégaphone en main, Amavi harangue pour la bonne cause

true

Le latéral gauche de l’OM, Jordan Amavi, apparaît dans une vidéo afin de rendre hommage au personnel médical en cette période de coronavirus.

On ne compte plus les bonnes initiatives en cette douloureuse période de coronavirus. Et la dernière en date, dans le monde du football, n’est pas la moins bonne. En effet, et comme le relaie le compte twitter de l’OM, le défenseur Jordan Amavi s’est un instant transformé en chef de groupe Ultra afin de (re)sensibiliser quant au dévouement du personnel médical.

Sympa et bien vu.