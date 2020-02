OM : Ménès catégorique sur les chances de Payet de disputer l’Euro 2020

true

Auteur de deux buts exceptionnels la semaine passée à Saint-Etienne et contre Toulouse, Dimitri Payet continue de marcher sur l’eau cette saison. Lui qui avait été le héros du début d’Euro 2016, qui avait manqué le sacre mondial de 2018 à cause d’une blessure peut-il espérer revenir chez les Bleus après deux ans d’absence ? Pierre Ménès a répondu à cette question avec ses certitudes habituelles. Et ce n’est pas très optimiste pour le meneur de l’OM…

« Si Payet peut aller à l’Euro ? Oui. Est-ce que Deschamps va le sélectionner ? Non ! Je ne pense pas parce que, très franchement, vu l’organisation de l’équipe de France aujourd’hui, Payet ne peut jouer qu’à la place de Griezmann. Donc voilà… »

« Griezmann, il joue tout le temps, il ne sort jamais donc pas certain que Dimitri ait envie d’aller à l’Euro pour avoir ses petites fesses potelées sur le banc de touche. Là, comme ses prestations et ses statistiques perdurent dans le temps, la question, au moins, mérite d’être posée. »