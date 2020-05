OM – Mercato : 3 joueurs sacrifiés pour verrouiller la C1 ?

true

L’OM est toujours dans le viseur du fair-play financier. De quoi remettre en cause sa place en Ligue des champions, à moins que des départs s’organisent au mercato.

L’OM n’a pas volé sa place en Ligue des champions sur le plan sportif. Dauphins méritants du PSG, les hommes d’André Villas-Boas ont accueilli hier avec satisfaction le gel du classement de L1 de la saison entérinée par la LFP. Il reste néanmoins encore un doute sur sa place en C1 la saison prochaine en raison de sa situation vis-à-vis du fait-play financier.

« La situation financière du club était déjà très délicate avant la crise du coronavirus, elle est devenue encore plus critique aujourd’hui, peut-on lire dans L’Équipe. Si l’UEFA a accepté d’assouplir les règles pour les clubs qui bataillent avec la crise actuelle, elle n’a pas les mêmes intentions envers les clubs dont les écarts dataient de plus tôt. Les sanctions pourraient être lourdes. Dans l’attente du verdict, l’OM gardera une petite inquiétude quant à sa qualification en C1. »

Caleta-Car, Sanson et Sarr sur le marché ?

La crise liée au Covid-19 a plongé les marqueurs un peu plus dans le rouge : les recettes de billetterie et les droits télé envolés représentent des pertes considérables. De plus, les négociations salariales avec les joueurs n’ont pour l’instant pas abouti à un accord. Dans ce contexte tendu, quelle sera la latitude de l’OM sur le marché des transferts ? Les noms de Duje Caleta-Car, Morgan Sanson et Bouna Sarr sont plus que jamais cités par le quotidien sportif pour dépeupler un vestiaire déjà peu fourni.