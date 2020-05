OM – Mercato : 3 premières pistes alléchantes conseillées à Villas-Boas

true

André Villas-Boas a fait savoir qu’il avait quelques noms en tête en vue du mercato. Des pistes commencent ainsi déjà à fleurir dans le giron du club marseillais.

André Villas-Boas a remis un bon coup de pression sur les épaules de Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt en imposant des conditions à sa continuité sur le banc de l’OM la saison prochaine. Parmi elles, pouvoir compter sur un effectif assez riche pour pouvoir exister en Ligue des champions. Daniel Riolo n’a pas vraiment goûté à la manière de faire de l’entraîneur de l’OM. Pour lui, ses intentions ne sont pas claires.

« Je me permets une image que tout le monde va comprendre. Le supporter, c’est l’enfant et Villas-Boas c’est la maman et il dit : ‘On va l’acheter le nouveau jouet, mets la pression sur papa.’ Donc c’est comme si tu mets la pression sur papa mais que papa il n’a pas l’oseille, peste le polémiste sur les ondes de RMC Sport. Où est-ce que c’est intelligent ? Villas-Boas est bien conscient que son équipe a des problèmes, qu’ils ont eu du mal à avoir Rongier l’été dernier, que le fair-play financier peut lui tomber sur le coin du nez. Selon moi, il ne doit parler que pour dire ‘je reste ou je pars’ (…) Là, ça ressemble à de la lâcheté. » En attendant, AVB a glissé qu’il avait déjà quelques pistes en vue du mercato estival. Notamment pour doubler Steve Mandanda dans les cages ?

Le cas de la doublure de Mandanda étudié de près

« Pourquoi ne pas tenter Miguel Angel Moya (36 ans), de la Real Sociedad ? Un élément de grande expérience (Valence, Getafe, Atlético Madrid) qui connait le rôle de doublure et le très haut niveau. Il serait immédiatement opérationnel en cas de besoin, lui conseille le spécialiste scouting Kévin Kribich au Phocéen. C’est un international avec plus de 200 matches en D1 portugaise. La perspective de travailler avec AVB et de disputer la Champions League peut être un bel argument. » Autres pistes de gardien pour l’OM ? « Je pense à Ivan (22 ans) de Ponte-Preta en D2, poursuit le spécialiste du football brésilien Dominique Baillif. Son prix est estimé entre 2 et 4 M€, mais il a le niveau pour assurer la succession de Mandanda. Sinon, l’OM peut se tourner vers son remplaçant chez les U23 brésiliens, Cleiton (22 ans) de Bragantino, moins cher et présentant un profil de doublure peut-être plus adapté. Ce sont deux vrais gardiens d’avenir, de grande taille (1m94 et 1m90) et aux qualités déjà affirmées. »