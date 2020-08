OM – Mercato : Ajroudi pourrait revenir à la charge en janvier avec McCourt

true

Selon un journaliste proche du dossier, Mohamed Ajroudi va patiemment attendre que Frank McCourt se décide à vendre l’OM.

Depuis que l’avocat français de Mohamed Ajroudi est intervenu sur le plateau de L’Equipe 21 pour défendre la crédibilité du projet de son client – et accessoirement dégommer Mourad Boudjellal -, on n’entend plus parler de la reprise de l’OM. Mais selon le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti, ce n’est peut-être que partie remise…

« J’ai discuté avec un membre du clan Ajroudi hier encore, a-t-il expliqué à Football Club de Marseille. Il me disait qu’il y avait cette offre mais que si McCourt la rejetait, ce qui semble être la tendance, ils pourraient revenir plus tard. Ils ne lâcheront pas définitivement l’affaire. Parce qu’ils pensent que l’OM va dans le mur d’un point de vue financier. Qu’ils se disent qu’ils verront comment la saison évolue et que peut-être qu’en janvier, Franck McCourt reviendra sur sa décision. Ce n’est pas fini. »

Détail important : selon le journaliste, le clan Ajroudi aurait ouvert un bureau à New York pour être plus proche de Frank McCourt car il est persuadé que ses interlocuteurs français, dont Jacques-Henri Eyraud, font tout pour lui mettre des bâtons dans les roues…