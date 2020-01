OM – Mercato : Alvaro Gonzalez lève les derniers doutes sur son avenir

true

Comptant parmi les bonnes surprises de l’OM cette saison, Alvaro Gonzalez (30 ans) s’est rapidement imposé comme le défenseur de devoir idéal pour amener de l’expérience aux jeunes Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Plus impliqué que ne l’était Adil Rami, l’Espagnol n’est cependant que prêté avec option d’achat par Villarreal.

L’Espagnol va signer à Marseille jusqu’en 2023

La situation d’Alvaro devrait cependant rapidement se régulariser comme l’a fait savoir le principal intéressé à « AS ». En effet, l’ancien joueur de l’Espanyol de Barcelone a levé le voile sur les conditions de son prêt et celles-ci ont déjà été atteinte pour qu’il s’engage pour trois saisons supplémentaires jusqu’en juin 2023.

« Une clause d’option d’achat obligatoire a été introduite dans mon contrat, selon laquelle, si je jouais cinq matchs, l’OM devrait la payer. Il n’y avait qu’une étape pour rendre officiel le transfert, et je suis très heureux ici. Mon objectif était d’arriver dans le club en forme, car si je jouais cinq matchs, j’allais signer trois autres saisons. Il n’y a pas de meilleur endroit que celui où les gens vous aiment. Je me sens aimé et je suis très heureux à Marseille », a fait savoir Alvaro Gonzalez, apparu à 14 reprises depuis le début de saison et qui a largement répondu aux attentes.