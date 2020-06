OM – Mercato : Alvaro Gonzalez signe trois ans ! (officiel)

true

L’OM a officialisé ce jour la signature d’Alvaro Gonzalez pour trois saisons. Marseille a levé l’option d’achat auprès de Villarreal.

Attendue, l’information est devenue officielle ce midi : Alvaro Gonzalez (30 ans) s’est engagé avec l’OM ! Le club phocéen a annoncé dans un communiqué avoir levé l’option d’achat du défenseur espagnol (estimé entre 4 et 8 M€). Prêté par Villarreal cette saison, le natif de Potes est désormais lié avec l’OM jusqu’en 2023.

Dans un communiqué, l’OM a expliqué sa décision de conserver son rugueux défenseur central : « Ce mardi, celui que l’on surnomme « El Patrón » a paraphé un contrat de 3 ans avec l’OM. Après une saison 2019-2020 plus qu’aboutie malgré l’arrêt prématuré du championnat à cause de la crise sanitaire, le solide défenseur ibérique s’inscrit dans la continuité. Avec son expérience en Liga et ses 24 matches sous le maillot olympien, pour seulement une seule défaite en Coupe de France, il découvrira cette saison la Ligue des Champions aux côtés de ses coéquipiers marseillais. En accord avec le joueur, le club a donc décidé de lever l’option d’achat et ainsi prolonger l’aventure du solide défenseur espagnol sur les bords de la Méditerranée. »

Un temps, les supporters de l’OM craignaient que Gonzalez retourne en Espagne. L’arrêt des compétitions professionnelles en France ne permettaient plus d’activer l’option d’achat obligatoire. Au sourire d’André-Villas-Boas, l’OM est satisfait de cette première recrue estivale.