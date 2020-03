OM – Mercato : André Villas-Boas est toujours suivi en Angleterre mais…

true

Selon un journaliste anglais, la réussite d’André Villas-Boas à l’OM ne passe pas inaperçue. Mais le Portugais aura du mal à revenir en Premier League.

Auteur d’une saison remarquable avec l’OM avant l’arrêt imposé par le coronavirus, André Villas-Boas a vu sa cote remonter en flèche dans les grands championnats européens. Et notamment en Angleterre, où il a officié avec plus ou moins de succès à Chelsea et Tottenham. Mais le journaliste de The Athletic, Jack Pitt-Brooke, interrogé par Le Phocéen, prévient : s’il traversait de nouveau la Manche, le Portugais ne pourrait plus prétendre à une équipe du Top 5.

« Forcément qu’il est encore suivi chez nous, il a dirigé deux des plus grands clubs anglais. Son nom avait d’ailleurs été cité à Liverpool avant l’arrivée de Jurgen Klopp, puis après à Everton et West Ham. C’est une bonne chose pour lui d’être de retour dans un grand championnat après s’être éloigné en Chine et en Russie. »

Un programme pour occuper vos journées 🤓📺⁰⁰ Lives d’anciens matchs, documentaires et beaucoup d’autres contenus avec #StayAthOMe 🔵⚪ pic.twitter.com/UxQ4evVsqs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 18, 2020

« Mais, les choses évoluent rapidement en Premier league, et je pense que s’il souhaitait revenir, il n’aurait plus accès aux Big Five. Il faut se rendre compte qu’un club moyen comme Everton est dirigé par Carlo Ancelotti, ce qui en dit sur le niveau des managers ici. S’il veut revenir, il devra viser des clubs de milieu ou de bas de tableau dans un premier temps, comme Newcastle ou West Ham. »