OM – Mercato : après Lihadji au LOSC, un autre Minot file en L1 !

true

L’OM perd plusieurs de ses jeunes talents. Alors qu’Isaac Lihadji va s’engager avec le LOSC, Niels Nkounkou a lui choisi l’OGC Nice.

Si l’Olympique de Marseille ne dispose que de Jordan Amavi comme pur latéral gauche de métier, André Villas-Boas a souvent préféré recaser Hiroki Sakai à ce poste plutôt que de faire appel au jeune Niels Nkounkou (19 ans). Un choix de l’entraîneur qui a visiblement consommé la patience de l’ancien Brestois, lequel va quitter le club à l’issue de son contrat au 30 juin.

Régulièrement assigné à la réserve de l’OM en National 2, Nkounkou va donc rebondir dans une nouvelle équipe… Et c’est un club de Ligue 1 qui a flairé le gros lot. En effet, selon « Actufoot », le latéral gauche olympien va filer à l’OGC Nice pour y signer son premier contrat professionnel de trois ans.

En même temps, la concurrence s’annonçait trop rude pour lui à Marseille. Jordan Amavi est plutôt bien parti pour être le numéro 1 cette saison et il va être rejoint par Christopher Rocchia, auteur d’un prêt très intéressant du côté de Sochaux et désormais mûr pour le plus haut niveau…