OM – Mercato : après Lihadji, un autre Minot va mettre les voiles gratuitement

Le jeune latéral gauche a décidé de repousser l’offre de l’OM. Il devrait s’engager rapidement avec Everton, la Juventus Turin ou le RB Leipzig.

L’Olympique de Marseille est en train d’expérimenter les mésaventures du PSG, à une échelle moindre, toutefois, puisque le dopage financier des Qataris l’a placé à un autre niveau : la fuite des jeunes talents, barrés en équipe première par des joueurs plus chevronnés.

Le club phocéen a déjà subi un sacré revers au niveau de sa formation avec le départ d’Isaac Lihadji pour Lille. Le jeune attaquant a refusé de signer son premier contrat professionnel avec l’OM, en dépit d’apparitions chez les pros (notamment à Amiens), et il vient de partir gratuitement. Selon Foot Mercato, un deuxième revers se dessine avec Niels Nkounkou.

Le latéral gauche de 19 ans aurait refusé de parapher un premier contre pro, pas convaincu qu’André Villas-Boas lui donnera véritablement sa chance au plus haut niveau. Selon FM, il figurerait sur les tablettes de la Juventus Turin, d’Everton et du RB Leipzig. Une décision devrait être prise dans les prochaines heures. Seule certitude : l’OM va perdre gros et gagnera peu (les indemnités de formation)…