OM – Mercato : Arsenal aurait débarqué pour chiper un cadre de Villas-Boas !

André Villas-Boas, l’entraîneur de l’OM, sait que le Mercato va être dangereux pour ne pas se faire déplumer de ses cadres.

Alors que le Mercato se profilait, les difficultés financières de l’OM laissaient penser qu’une grande braderie se préparait pour renflouer les comptes. Finalement, Frank McCourt semble avoir donné le coup de pouce nécessaire pour que les Phocéens, aidés par leur place en Ligue des champions, puissent résister.

Cela n’empêche néanmoins pas que quelques départs devraient intervenir. Et Morgan Sanson est en tête de liste. Le milieu de terrain marseillais dispose d’une belle cote. Et si l’on en croit le Phocéen, c’est notamment le cas du côté d’Arsenal ! Le changement de direction sportive pourrait en effet pousser les Gunners à passer à l’action.

« Raul Sanllehi, qui était le directeur du football à Arsenal, a en effet perdu son poste. Et selon nos informations, la nouvelle direction sportive des Gunners apprécie beaucoup Morgan Sanson et ses partisans au sein du club ont pris du poids. (…) Vinai Venkatesham, directeur exécutif, va désormais également endosser la responsabilité du sportif, et c’est sa garde rapprochée qui a noté le nom du milieu de terrain de l’OM en bonne place ». Une menace forcément pesante pour André Villas-Boas, qui a d’ores et déjà prévenu que tout départ devra être remplacé.