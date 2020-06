OM – Mercato : bientôt deux nouveaux joueurs pour Villas-Boas ?

true

Selon L’Equipe, deux nouveaux jeunes vont signer un premier contrat professionnel de trois ans. Ils sont déjà au nombre de trois à s’être engagés.

Alors que le marché des transferts a ouvert ses portes en France, l’Olympique de Marseille ne possède plus de directeur sportif et pas encore de « head of football ». Ce qui lui a valu des critiques acerbes de ses supporters sur les réseaux sociaux, sur le thème « A jamais les premiers », pour la victoire en Champions League comme pour les carences au niveau de l’organigramme…

Mais André Villas-Boas va bientôt pouvoir compter sur deux nouveaux joueurs. Même ce n’est pas forcément ceux auxquels il pensait au départ. Selon L’Equipe, les milieux de terrain Cheick Souaré (17 ans) et Nassim Ahmed (19 ans) vont signer un premier contrat professionnel de trois ans.

Il s’agira des deuxième et troisième premiers baux pour des jeunes du centre de formation après Aaron Kamardin. Richecard Richard (18 ans) devrait suivre, Yacine Ressa (19 ans) également. Bref, l’effectif va se rajeunir et ces arrivées devraient compenser les nombreux départs de joueurs confirmés attendus. Mais pas sûr que cela satisfasse Villas-Boas…