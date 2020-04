OM – Mercato : bientôt sept néo-pros dans l’effectif de Villas-Boas ?

true

D’après L’Equipe, sept jeunes joueurs du centre de formation de l’OM se sont vus offrir un premier contrat professionnel.

Comme il en est d’usage chaque année (et même avec la crise du coronavirus), les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont l’obligation de trancher au plus tard au 30 avril pour leurs jeunes en fin de contrat. Du côté de l’OM, ils sont nombreux à se voir proposer quelque chose. En effet, comme l’a annoncé sur Twitter le correspondant de « L’Equipe » Mathieu Grégoire, ils sont sept à réfléchir à un premier contrat professionnel.

Si Isaac Lihadji va quitter le club et probablement rejoindre le LOSC, Nassim Ahmed (milieu, 20 ans), Yacine Ressa (attaquant, 19 ans), Aaron Kamardin (défenseur, 18 ans), Richecarde Richard (latéral droit, 18 ans), Cheick Souaré (milieu, 18 ans), Ugo Bertelli (milieu, 17 ans) et Jorès Rahou (attaquant, 17 ans) auront tous l’occasion de poursuivre s’ils le souhaitent.

Dans l’éventualité où les principaux intéressés refusaient la proposition soumise et s’engageait sous d’autres couleurs, les clubs acquéreurs devront quand même s’affranchir des indemnités de formation…