OM – Mercato : Bouna Sarr prêt à se sacrifier pour aider le club ?

S’il aimerait rester à l’OM l’an prochain pour jouer la Ligue des Champions, Bouna Sarr (28 ans) n’est pas certain de pouvoir le faire.

Ces derniers temps, le nom de Bouna Sarr (28 ans) a beaucoup circulé dans la colonne départs à l’Olympique de Marseille. Si André Villas-Boas en a fait son vice-capitaine et compte beaucoup sur lui l’an prochain, l’ancien Messin n’est pas sûr de continuer en Cité phocéenne. Le natif de Lyon a beau se plaire à Marseille et être sous contrat jusqu’en juin 2022, le club a besoin d’argent pour rester dans les clous du fair-play financier et ne dira pas forcément non à une belle offre.

« Je ne serai pas seul à prendre les décisions… »

Or, depuis quelques jours, le FC Séville, plusieurs clubs de Premier League ou encore l’Atletico Madrid regardent de près le dossier du latéral droit de l’OM. Invité du Talk Show sur le site du « Phocéen », Bouna Sarr s’est dit flatté de ces intérêts et heureux à l’OM : « C’est sûr que ça fait toujours plaisir, après moi j’arrive à faire abstraction de tout ça avec mon âge. Mine de rien, j’ai 28 ans. J’arrive à prendre du recul par rapport à tout ce qu’on peut dire et lire ».

Pour autant, le Franco-sénégalais ne ferme pas complètement la porte à un départ, conscient de ne pas être le seul décideur : « Il y a certains éléments qu’on ne contrôle pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit que le club a besoin d’argent et est un peu en difficulté financièrement. Je ne serai pas seul à prendre les décisions. Mais pour ma part, mon souhait premier est de découvrir la Ligue des champions avec l’OM ».