OM – Mercato : Bouna Sarr s’est fait griller la politesse par un joueur du PSG !

Dans son article sur les ventes possibles à l’Olympique de Marseille afin de se conformer au fair-play financier, « France Football » glisse le nom de Bouna Sarr (28 ans). Il faut dire que cette saison, le latéral droit olympien a encore pris un peu plus d’envergure sous André Villas-Boas et s’est même imposé comme le vice-capitaine désigné du groupe olympien.

Le poste au BvB promis … à Thomas Meunier (PSG)

D’après l’hebdomadaire, l’OM peut espérer récupérer une somme comprise entre 10 et 15 M€ pour l’ex-ailier du FC Metz. Le FC Séville et le Borussia Dortmund surveilleraient même avec insistance le dossier dans l’optique d’une attaque à l’été 2020. Il semblerait toutefois que l’une de ces deux pistes soit un peu datée.

Si le Borussia cherchait bien un nouveau joueur dans le couloir droit dans l’optique du départ d’Achraf Hakimi (fin de prêt et qui retournera au Real Madrid), Le 10 Sport assure que cette quête a désormais pris fin. En effet, le BvB aurait déjà trouvé son futur titulaire à droite. Il est fort probable qu’il s’agisse de Thomas Meunier (28 ans), en fin de contrat au PSG et dont il se murmure avec de plus en plus d’insistance qu’il aurait choisi le club allemand.