OM – Mercato : ça brûle avec Leonardo Balerdi (Dortmund) !

Selon un journaliste argentin, le Borussia Dortmund et l’Olympique de Marseille sont sur le point de tomber d’accord pour l’arrivée du défenseur.

Hier matin, le compte Twitter OMUnitedOM a été le premier à lancer l’information selon laquelle Leonardo Balerdi allait être prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund. Il s’agit d’un défenseur central de 21 ans, formé à Boca Juniors, où il n’a disputé que cinq matches chez les professionnels avant d’être transféré en Allemagne.

Ce mercredi, on a appris qu’André Villas-Boas lorgnait également deux défenseurs français : Axel Disasi (Stade de Reims) et Jean-Clair Todibo (FC Barcelone). Sauf que le premier ne partira pas pour moins de 15 M€, ce qui inaccessible pour l’OM actuellement, alors que le second pourrait être prêté mais le Barça préfèrerait un transfert sec et possède des offres en conséquence.

De quoi renforcer la crédibilité de la piste Balerdi. D’autant que le journaliste argentin Julio Pavoni annonce qu’un accord est imminent entre l’OM et le Borussia Dortmund au sujet du joueur. Il rappelle que Boca Juniors récupèrera 10% d’un futur transfert.