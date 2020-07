OM – Mercato : Caleta-Car n’est pas le seul Marseillais visé par Naples

true

En quête d’un latéral gauche, Naples aurait inscrit le nom de Jordan Amavi (OM, 26 ans) sur sa short-list.

Du côté de Naples, on regarde beaucoup en Ligue 1 pour le Mercato d’été 2020. En pointe, le Lillois Victor Osimhen est vu comme la priorité. Dans l’axe central, il est aussi question d’un autre Dogue avec Gabriel. Le Brésilien est en tête d’une short-list incluant d’autres défenseurs comme le marseillais Duje Caleta-Car.

Comme Caleta-Car, il s’agit d’un plan B

Mais le Croate n’est pas le seul joueur de l’OM visé par le club d’Aurelio de Laurentiis. A gauche de la défense, Faouzi Ghoulam (ex-ASSE) est aussi sur le départ et, pour le remplacer, la formation du sud de l’Italie envisagerait de recruter Jordan Amavi selon le « Corriere dello Sport ».

L’ancien Niçois n’est toutefois pas le premier choix de Naples pour concurrencer Mario Rui. D’après le média transalpin, Naples s’est fixé comme priorité le défenseur de l’Olympiakos Konstantinos Stimikas. Rappelons qu’Amavi ne doit plus qu’un an de contrat à Marseille et qu’aucune discussion n’a été entamée pour le prolonger…