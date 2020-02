OM – Mercato : Caleta-Car pas très chaud à l’idée d’être sacrifié cet été

true

Moqué l’an dernier à cause du prix de son transfert (19 M€), Duje Caleta-Car (23 ans) ne fait plus rire grand-monde à l’Olympique de Marseille. Ces derniers mois, le jeune Croate a pris de l’envergure pour devenir l’un des plus sûrs défenseurs de Ligue 1 et un membre indiscutable du onze d’André Villas-Boas.

Forcément, l’éclosion de l’ancien joueur du RB Salzbourg est très suivie et commence à susciter des intérêts. Notamment en Angleterre où le profil de Caleta-Car est prisé. Alors que l’OM est dans l’obligation de vendre pour équilibrer ses comptes et éviter des sanctions du fair-play financier, l’idée d’un gros transfert du Croate est dans les tuyaux… Mais le principal intéressé n’est pas emballé.

Dans un entretien à l’AFP, le défenseur sous contrat jusqu’en juin 2023 a donné son avis : « J’espère rester et jouer la Ligue des champions, c’est un de mes plus grands rêves depuis tout petit, je n’ai pas pu le faire l’année dernière avec Salzbourg, j’espère le faire avec Marseille ». Pas sûr cependant qu’il tienne le même discours si un grand club de Premier League tape à la porte…