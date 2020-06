OM – Mercato : cascade de signatures attendue aujourd’hui !

false

L’OM, en proie à des diificultés économiques, s’appuie sur son centre de formation. Cinq joueurs signent aujourd’hui leur premier contrat professionnel.

Faute de s’illustrer lors de ce mercato d’été, l’OM alimente certaines rumeurs (M’Baye Niang) et accorde sa confiance à ses jeunes. Pour s’en convaincre, l’information donnée par nos confrères de la Provence sur son site internet qui précise que le club phocéen s’apprête à faire signer leur premier contrat professionnel à sept joueurs !

Ce qui sera le cas, et dès aujourd’hui, pour Nassim Ahmed, Ugo Bertelli, Jorès Rahou, Richecard Richard et Cheikh Souaré, attendus dans la journée à La Commanderie pour parapher un bail de trois ans comme l’oronge le règlement. La Provence précise également que des négociations se poursuivent avec Yacine Ressa et Niels Nkounkou.

André Villas-Boas, à défaut d’obtenir tout ce qu’il souhaite pour son futur effectif, qualifié en Ligue des Champions, bénéficiera, au moins, de la présence de plusieurs jeunes prometteurs.