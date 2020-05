OM – Mercato : ce marché sur lequel Zubizarreta va se jeter

true

Il se confirme que l’OM n’aura aucune marge de manœuvre pour recruter cet été, ce qui va inciter son directeur sportif à se montrer malin.

Sept ans après, l’Olympique de Marseille va retrouver la Champions League. Mais autant, à l’été 2013, Vincent Labrune avait réalisé un gros recrutement (Florian Thauvin, Dimitri Payet…), n’hésitant pas à miser de grosses sommes sur des joueurs en devenir, autant la donne devrait être différente cette année.

En effet, les finances phocéennes étaient déjà dans le rouge, avant la crise sanitaire qui les a fait tomber encore plus bas. Du coup, selon le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi, le directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizarreta, va devoir se plonger dans un marché parallèle à celui des stars…

« Je pense que, cet été, il va y avoir une réflexion importante sur le mercato. Les clubs vont faire beaucoup plus de prêts, d’échanges, et il va y a avoir la nécessité d’avoir de bonnes idées. Ce n’est pas parce qu’on n’a pas d’argent qu’on ne peut pas avoir de bonnes idées. Ce qu’il a manqué peut-être ces dernières années à l’OM, ce sont des bonnes idées. On parle de Benedetto, mais bon c’était 15 M€ quand même. Pour moi, Rongier était une opportunité formidable et je trouve que c’était un super joueur. Après il y a eu des bonnes idées comme Alvaro. On peut trouver des idées dans ce modèle-là. »