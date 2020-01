OM – Mercato : McCourt ne pourra pas recruter en cas de Ligue des champions !

true

Le patron de l’OM Frank McCourt doit faire face à une crise économique et ne devrait pas délier les cordons de la bourse en cas de qualification en Ligue des champions.

L’OM Champions Project est en train de prendre forme. Plus de trois ans après son arrivée aux commandes du club phocéen, Frank McCourt est en train de réussir ce qu’il avait annoncé, à savoir le qualifier de nouveau en Ligue des champions.

La route est longue longue mais l’OM réalise une saison formidable et semble avoir fait le trou sur ses poursuivants au classement. Aussi, la perspective d’être compétitif en cas de présence en C1 la saison prochaine peut presque être anticipé. Cette compétitivité pourrait se faire… sans forcément recruter ! L’Équipe, dans son édition du jour, explique que l’OM ne pourra pas agir en conséquence sur le mercato en raison de la récession économique déjà connue cet hiver.

« L’OM fera avec les moyens du bord pour recruter »

« L’OM fera avec les moyens du bord pour recruter, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. La réalité est que le club est aujourd’hui dans le rouge. La politique de recrutement ne changera donc pas, d’autant que l’investissement de Frank McCourt flirte déjà avec les 300 M€, si l’on prend en compte le prix d’achat et l’épuration des dettes à son arrivée en 2016. Il a serré la vis et n’est pas parti pour remettre au pot de sitôt sur le marché des transferts. En fait, c’est simple, l’OM aura des contraintes identiques à l’intersaison dernière, même avec une éventuelle qualification en C1 : réaliser une vente significative cet été, dès juin si possible. »