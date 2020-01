OM – Mercato : deux gros dossiers déjà facilités par Paul Aldridge ?

true

Si Jacques-Henri Eyraud a fait venir Paul Aldridge à l’OM, l’Anglais semble avoir l’étoffe pour faciliter deux départs : Morgan Sanson et Duje Caleta-Car.

Jamais un Anglais n’avait autant fait parler de lui à Marseille. Depuis son arrivée à l’OM, Paul Aldridge délie pourtant toutes les langues sur la Canebière. Beaucoup s’interrogent ainsi sur la vraie raison de sa signature : est-il ici pour dégraisser l’effectif ou conseiller Jacques-Henri Eyraud sur d’autres points que le mercato ?

Stade, événementiel et pas de transferts, vraiment ?

« Je n’ai eu aucun rôle dans son recrutement, assure l’agent Willy McKay dans L’Équipe. Paul est un bon mec, très respecté dans le milieu du foot et en Grande-Bretagne. Il a de l’expérience sur la façon dont fonctionne un club. Je pense que le rôle initial pour lequel ils l’ont choisi, c’est pour le stade et l’événementiel, comme l’organisation de concerts. Je ne le vois pas passer des coups de fil et faire le boulot d’un agent. »

Caleta-Car et Sanson dans les tuyaux ?

Peut-être, sauf que le rôle de l’intermédiaire de l’Anglais dans les transferts serait aussi fondé. Le quotidien sportif confirme que l’intéressé vient quand même faire profiter à l’OM de son réseau pour placer des joueurs marseillais en Premier League. Parmi eux, le nom de Morgan Sanson revient régulièrement, tandis que celui de Duje Caleta-Car est tout récemment apparu aussi.