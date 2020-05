OM – Mercato : deux pistes de Ligue 1 se détournent de Marseille

true

Evoqués à l’OM, Yoann Court (Brest) et Habib Maïga (Metz) se verraient bien rester dans leurs clubs respectifs la saison prochaine.

Cité comme pistes potentielles de l’Olympique de Marseille lors du mois de janvier et à fortiori pour l’été 2020, Yoann Court (Stade Brestois, 30 ans) et Habib Maïga (FC Metz, 24 ans) ont visiblement d’autres desseins pour l’avenir.

Yoann Court attend une offre de contrat

Concernant l’ailier bretois, il semblerait que ce dernier, en fin de contrat au 30 juin, veuille continuer en Armorique : « Des contacts pour la suite ? Pour l’instant, non. Mais c’est normal : les clubs sont à l’arrêt. On est comme tout le monde, dans l’attente. On ne sait pas quand ça va se décanter. On verra. Je me pose quand même des questions pour savoir si je vais rester à Brest ou si je vais partir. Je me sens bien à Brest, donc si le club me fait une offre, je vais l’étudier avec intérêt. Il faudra discuter avec Greg (Lorenzi, le directeur sportif, NDLR) », a-t-il glissé ce dimanche dans « L’Equipe ».

Habib Maïga : « Dans ma tête, je suis là »

Evoqué pour renforcer l’entrejeu, Habib Maïga est lui aussi très heureux où il est comme il l’a confié au Républicain Lorrain : « Jusqu’ici, tout le monde est focalisé sur la situation sanitaire. Donc, pour l’instant, je n’ai pas été approché par d’autres clubs. Par ailleurs, j’ai déjà dit que je me sentais vraiment bien à Metz. Je compte rester. Oui, je compte rester la saison prochaine pour poursuivre ma progression. Je suis là ! Dans ma tête je suis là ». Si l’OM venait à passer à l’action, en sera-t-il autrement ?