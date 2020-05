OM – Mercato : Djibril Cissé tenté par un incroyable come back

true

L’ancien attaquant de l’OM Djibril Cissé aimerait un dernier défi en L1, quitte à jouer gratuitement, afin de réussir un objectif bien précis : atteindre les 100 buts dans l’élite.

Non, Djibril Cissé ne se considère pas comme un retraité. Il n’a en tout cas pas tiré un trait sur sa carrière professionnelle, lui qui avait porté les couleurs d’Yverdon en D3 suisse il y a deux saisons. Aujourd’hui âgé de 38 ans, le natif d’Arles a évoqué sa carrière lors du live Instagram « Gym Tonic » de So Foot, et à 38 ans, il a déclaré qu’il souhaitait reprendre sa carrière en Ligue 1, où son compteur est bloqué à 96 buts en 208 matches. «Tu sais comment c’est un buteur, on a l’amour du but, l’amour des barres, 25, 50, 75… Moi, c’est la barre des 100 qui me hante, je suis resté à 96 depuis que j’ai arrêté. Il m’en manque 4 et je le vis mal, ça me rend fou,» a-t-il d’abord expliqué.

Avant d’ajouter : «J’ai envie de faire mon retour en Ligue 1 pour les marquer. Si un club m’accepte, je peux les mettre en deux ou trois mois. Je suis assez buté, quand j’ai un objectif je fais tout pour l’atteindre. Il y a encore deux ans, j’étais à Yverdon, certes c’est une 3e division en Suisse, mais j’ai quand même mis 24 buts en 27 matchs, sans blessure. Donc je pense que j’arriverai à mettre quatre buts en Ligue 1. Je suis prêt à revenir jouer gratuitement, sans salaire, donc il n’y a pas beaucoup de risques pour eux. Pour l’instant, je n’ai pas de contacts très avancés mais j’espère que des clubs vont se manifester. » Avis aux amateurs…