OM – Mercato : Dortmund avait doublé Marseille sur Balerdi

Dans La Provence, André Villas-Boas a avoué que le Borussia Dortmund avait doublé l’OM en janvier 2019 pour recruter Leonardo Balerdi.

Après avoir officialisé sa venue mardi, l’OM a accueilli Leonardo Balerdi en stage de préparation à Grassau en Allemagne. Le défenseur central s’est engagé en prêt, avec une option d’achat de 15 millions d’euros, en provenance du Borussia Dortmund. Sur la Canebière, l’Argentin tentera de lancer définitivement sa carrière en Europe.

Satisfait par la venue du natif de Villa Mercedes (Argentin), André Villas-Boas a présenté son nouveau joueur dans les colonnes de La Provence. « Il sort très bien le ballon. Il va très vite, joue bien des deux pieds. Au contraire de Kamara, il a commencé milieu défensif avant de descendre en défense centrale. Il peut apporter ses qualités, son anticipation, son contrôle de la profondeur. Pour samedi (n.d.l.r : l’OM affronte en match amical le FC DAC 1904 Dunajska Streda), c’est peut-être trop tôt. On va voir. S’il joue, ce sera dix ou quinze minutes. »

Dans la suite de son propos, le technicien portugais a avoué que l’OM s’était fait doubler par le Borussia Dortmund en janvier 2019. Leonardo Balerdi avait préféré rejoindre l’Allemagne au détriment des Phocéens. « On l’a bien suivi. Je le connais très bien à l’image de Dario (Benedetto), affirme « AVB ». Je n’ai pas été surpris quand Andoni (Zubizarreta) et Albert (Valentin, bras droit de l’ex-directeur sportif) me l’ont présenté. Dortmund l’a pris plus vite que nous. » Balerdi est tout juste arrivé que Villas-Boas souhaite déjà qu’il continue l’aventure olympienne au-delà de son prêt. « J’espère qu’il rejoindra l’OM définitivement. »