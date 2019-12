OM – Mercato : enfin le chant du départ pour Florian Thauvin ? 

true

Florian Thauvin, blessé à une cheville et pas de retour avant février 2020, est en fin de contrat en juin 2021. L’OM envisage de s’en séparer au prochain mercato estival.

Frank McCourt ne devrait pas faire de folies au mercato hivernal. Sur le papier, le patron de l’OM doit plutôt envisager de se séparer de quelques joueurs qui ne cadrent pas ou plus avec le projet mis en place par André Villas-Boas.

Sur le plus long terme, des départs pourraient aussi être envisagés par la direction de l’OM. Le cas le plus épineux se nomme Florian Thauvin. Le champion du monde (26 ans) est en phase de reprise après une opération à une cheville. Son retour sur les pelouses est prévu au mieux en février. Pour lui, rien ne presse dans les négociations, la stratégie d’attente est donc toujours d’actualité.

Le salaire de Thauvin pourrait poser problème

Pour l’OM, L’Équipe explique ce lundi qu’une vente est clairement envisagée l’été prochain, car il serait catastrophique de voir partir libre l’un de ses éléments les plus bankables. La possibilité d’une prolongation n’est pas non plus à écarter, surtout si quelques gros contrats partent avant lui. Mais la marge de manœuvre est étroite, d’autant que Thauvin demandera à coup sûr à s’aligner sur les plus hauts salaires de l’effectif. Actuellement, l’international tourne autour de 420 000 euros par mois. Kevin Strootman ou Dimitri Payet émargent à plus de 500 000 euros brut mensuels chacun.