OM – Mercato : excédés par Eyraud, Thauvin, Payet et Mandanda pourraient partir libres !

true

Jacques-Henri Eyraud veut faire baisser les salaires des cadres de l’OM, mais plusieurs d’entre eux se montreront réticents à cette idée sur le long terme.

Le bras de fer fait rage sur la question des salaires en Ligue 1. Alors que plusieurs grands clubs en Europe sont parvenus à une telle mesure, le PSG, l’OL et l’OM ont plus de mal à la faire accepter en leur sein. Pourtant, les présidents respectifs œuvrent bel et bien dans la coulisse pour la faire passer.

« À Lyon, Marseille, Monaco, Saint-Étienne, Bordeaux, et même au PSG, les dirigeants ont engagé des discussions pour réclamer à leurs joueurs des efforts ponctuels ou plus durables pour résister à la crise liée à la pandémie de Covid-19 », explique L’Équipe ce lundi. Le quotidien sportif se focalise notamment sur le cas particulier de l’OM, où Jacques-Henri Eyraud tenterait de faire baisser les salaires de certains cadres du vestiaire de manière définitive.

La baisse des salaires définitive ne passe pas

Cette mesure trouve quelques sceptiques, et non des moindres. « Sur le groupe WhatsApp des joueurs de l’OM, où Dimitri Payet est particulièrement actif, une unité s’est dégagée, poursuivent nos confrères. Steve Mandanda, Dimitri Payet et Florian Thauvin, trois des quatre plus gros salaires du club, sont parmi les plus réfractaires aux requêtes de la direction. » Agacés, les trois Marseillais menaceraient d’une rupture unilatérale juridique du contrat de travail, ce qui les rendraient libres !