OM – Mercato : Eyraud a récupéré des billes auprès de McCourt

true

L’OM a du répondant. Dominé à plate couture par le FC Nantes samedi dernier (1-3), les hommes d’André Villas-Boas ont relevé la tête hier à Nîmes grâce à un triplé de Dario Benedetto (3-2).

Seul le @staderennais(17) a pris plus de points que l’@OM_Officiel(15) après avoir été mené au score en @Ligue1Conforama cette saison. #NOOM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 28, 2020

« C’est une très belle victoire, on a bien joué, sauf en début de seconde période, a noté le coach de l’OM après la rencontre. On a été capables de répondre, c’est positif. J’ai bien aimé mon équipe au niveau de la concentration, c’était un match intense, et on a mérité la victoire. On continue notre chemin. Après Nantes, on a immédiatement parlé, le lundi, pour garder la confiance. Car on reste cette équipe qui a enchaîné 16 matches sans défaite (toutes compétitions confondues). »

Eyraud a fait le tour des chapelles aux USA

Pendant ce temps-là, Jacques-Henri Eyraud n’était pas aux Costières car il rentrait d’une tournée américaine. Selon L’Équipe, le président de l’OM s’est ainsi rendu en Floride en milieu de semaine. Jeudi, il a vu le propriétaire Frank McCourt et il s’est déplacé à l’inauguration d’un fan-club de l’OM à Miami, en compagnie de Garry Cook. L’automne dernier, ce dernier est celui qui a susurré le nom de Paul Aldridge à JHE. L’occasion peut-être aussi pour Eyraud de faire le plein d’informations avant la réunion avec Andoni Zubizarreta et AVB le 8 mars prochain.