OM – Mercato : Eyraud offre à Villas-Boas un buteur… et une nouvelle entourloupe ?

Si Jacques-Henri Eyraud certifie que l’OM ne se lancera pas dans les soldes au mercato, les dernières indiscrétions ne vont pas dans ce sens. Loin de là.

L’OM n’a pas assez du mercato pour occuper ses journées. Il a fallu que Jacques-Henri Eyraud se mette en action pour rechercher un head of football et un head of business pour mieux accompagner André Villas-Boas la saison prochaine. Pire, Laurent Colette n’a rien fait pour calmer les supporters du club phocéen, en souriant au nez et à la barbe des South Winners lors d’une réunion censée les rapprocher pour la saison à venir.

Heureusement pour lui, le président de l’OM avait rassuré ces même supporters en assurant ce mardi que Steve Mandanda, Florian Thauvin et Dimitri Payet seraient encore Marseillais la saison prochaine. Tout cela pourrait néanmoins ressembler à une légère entourloupe dont il a le secret. Un proche de Thauvin n’a en effet rien confirmé du tout au Phocéen, quand La Provence persiste et signe dans son édition du jour.

« Tout le monde est à vendre »

« Tout le monde est à vendre », murmure-t-on ainsi à La Commanderie à rebrousse-poil de la communication présidentielle. Chaque proposition de vente ou prêt sera étudiée. En parallèle de ce sujet, le site espagnol Fichajes annonce que l’OM est intéressé par l’attaquant du RB Salzbourg Patson Daka (21 ans). Naples, le FC Séville et Leipzig seraient aussi sur les rangs.