OM – Mercato : Eyraud poursuit son coup de balai autour de Villas-Boas

Le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud ne devrait pas s’arrêter au seul Andoni Zubizarreta pour quitter le club phocéen en vue de la saison prochaine.

Quelque chose ne tourne pas rond à l’OM cette semaine. Si l’on excepte les rumeurs tournant autour du futur directeur du football, qui pourrait se nommer Olivier Pickeu, aucun remou n’est venu alimenter la chronique !

Aucune passe d’armes n’a ainsi animé Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas, aucun nouveau scoop n’est venu tordre le cou à la continuité d’André Villas-Boas sur le banc. Rien de tout cela. En revanche, le « Special Two » décèlera peut-être une relative mauvaise nouvelle puisqu’elle concerne le staff installé à ses côtés par Andoni Zubizarreta et Albert Valentin en 2017. L’Équipe fait savoir que Sébastien Pérez va quitter son poste de responsable de la cellule recrutement du centre de formation de l’OM.

Pérez n’est pas le seul partant dans le staff de l’OM

Des désaccords en interne auraient précipité le départ de l’ancien défenseur du SC Bastia, qui n’aurait pas les mêmes méthodes de fonctionnement que le directeur du centre de formation, Nasser Larguet. Arrivé à l’été 2019, ce dernier n’apprécie pas les nombreux accords de non-sollicitation signés avec de jeunes joueurs. Didier Samoun, autre membre du département recrutement du centre de formation ainsi qu’Olivier Januzzi, coach des U18 R1, plie également bagage. Il devrait avoir également au moins encore cinq départs de ce type avant la saison prochaine. Autant dire que le vide est fait autour d’AVB, qui devrait néanmoins conserver son staff personnel.