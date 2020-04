OM – Mercato : Florian Thauvin en embuscade, l’Italie fantasme…

true

Après l’intérêt supposé de la Roma, Florian Thauvin (OM) serait également dans le viseur de la Juventus Turin. Suprenant tout de même.

Ce n’est en rien une surprise. Et les difficultés économiques de l’OM, qui ne s’arrangent en rien avec le coronavirus, vont logiquement pousser de nombreux médias européens à fantasmer sur ses meilleurs joueurs. Florian Thauvin en fait indéniablement partie, lui qui, en fin de contrat dans plus d’un an, commence déjà à être évoqué dans de nombreux clubs italiens.

Il y a deux jours, on évoquait une information envoyant Thauvin dans les petits papiers de la Roma. Cette fois, si l’on en croit Calciomercato news, c’est la Juventus de Turin qui serait désormais intéressée. Plutôt surprenant, tout de même, alors que le champion du monde français n’a que peu joué cette saison et que l’OM n’a pas affiché son ambition de ne pas prolonger son attaquant dans les prochaines semaines.

Le problème désormais va être le prix de Thauvin … avec une saison lors de laquelle il n’a pas joué. Et à un an de la fin de son contrat. J’aurais essayé de le prolonger …! #Thauvin pic.twitter.com/QVVmqeHREQ — Emmanuel Trumer (@EmmanuelTrumer) April 6, 2020



A suivre…