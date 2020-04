OM – Mercato : Florian Thauvin se positionne clairement pour son avenir !

true

Sur Instagram, Florian Thauvin (27 ans) a fait part de sa détermination à rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

Ces derniers jours, les rumeurs se sont multipliées autour de l’avenir de Florian Thauvin (Olympique de Marseille, 27 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2021, le Champion du Monde a vu son nom cité du côté de l’Italie et plus précisément du côté de l’AS Roma. Un départ qui ne dérangerait pas forcément la direction phocéenne, en quête de liquidités pour rentrer dans les clous du fair-play financier malgré la crise sanitaire et économique du coronavirus.

Thauvin veut jouer la C1 avec l’OM

Mais pour qu’un départ de Florian Thauvin soit possible, il faut que l’intéressé y trouve son compte… Et c’est loin d’être gagné. A l’occasion d’un live sur Instagram en compagnie de l’humoriste Malik Bentalha, l’ailier de l’OM a mis les points sur les « i ».

« Je reste à Marseille, je te le dis ! Moi je ne rigole pas, je te le dis, je reste. Comme ça le débat est clos. Parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m’en aille? Je vais pas te faire la chanson mais tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Ici je suis bien. En plus j’ai perdu une saison et je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça? Pourquoi tu veux que je parte? », a-t-il lâché. Des mots forts qui ne raviront sans doute pas Jacques-Henri Eyraud…