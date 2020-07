OM – Mercato : Higuain a fait un pacte avec la Juventus pour partir

true

Le buteur argentin, qui ronge son frein chez les Bianconeri, pourra s’en aller au terme de la saison alors qu’il lui reste une année de contrat.

Rappelez-vous, c’était il y a un mois, une éternité… Bien avant que la rumeur Mohamed Ajroudi ne mette le feu à l’Olympique de Marseille, Fabrizio Ravanelli se voyait en Head of Football du club dans lequel il a joué deux ans et demi, d’août 1997 à janvier 2000, assurant qu’il pourrait faire venir Gonzalo Higuain.

Il faut dire que Penna Bianca n’est pas sans savoir que le buteur argentin de 32 ans traverse une passe difficile avec la Juventus Turin. Il a manqué la reprise des entraînements d’après-crise sanitaire car sa maman était très malade et, à son retour d’Argentine, il est resté dans les tribunes, Maurizio Sarri préférant aligner Cristiano Ronaldo ou Paulo Dybala en faux 9.

Higuain ronge donc son frein et commence sérieusement à s’agacer. Pour prévenir toute explosion de colère, ses dirigeants ont passé un pacte avec lui : il joue le jeu à fond jusqu’à la fin de saison puis sera libéré pour services rendus. Le club où il voudra aller n’aura qu’une faible indemnité à verser. Un plan intéressant pour l’OM, qu’il soit dirigé par Ravanelli, Ajroudi ou un autre ? Pas sûr. Car le salaire de Pipita (7,5 M€ nets par an) ne devrait pas changer. Et ça, peu d’équipes peuvent se le permettre…