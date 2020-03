OM – Mercato : Kamara envoyé à Manchester City ou au Real Madrid ?

true

Selon Damien Comolli, l’ancien directeur sportif de l’ASSE et Liverpool, notamment, Boubacar Kamara, le joueur de l’OM, a le potentiel pour attirer les grands d’Europe.

Interrogé par Le Phocéen, l’ancien directeur sportif de Liverpool, Damien Comolli s’est dit impressionné par le potentiel et les qualités de Boubacar Kamara, le défenseur de l’OM, repositionné au milieu cette saison par André Villas-Boas.

« Kamara ? Là, il m’impressionne vraiment, et je suis sûr qu’il peut aller très très haut à ce poste de numéro six, a-t-il soutenu. Quand je dis très haut, je parle de clubs comme City ou le Real Madrid. A l’OM, il est celui qui a le plus de potentiel pour le plus haut niveau. Il est intelligent tactiquement, il met le pied, il sent le jeu… »

Selon Comolli, Duje Caleta-Car a lui aussi un profil « anglais » : « Avec sa taille, il est un candidat idéal pour la Premier League. Il a un vrai potentiel lui aussi », a-t-il estimé.