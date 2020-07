OM – Mercato : la dernière piste marseillaise a déjà recalé le FC Barcelone

true

Pour se renforcer en défense centrale, l’OM aurait un œil attentif sur la situation de Leonardo Balerdi, défenseur central qui évolue à Dortmund.

Ce mardi, le compte Twitter OM United a révélé une information qui a rapidement attisé la curiosité des supporters marseillais. Leonardo Balerdi, le défenseur central du Borussia Dortmund de 21 ans, pourrait venir renforcer l’OM au poste de défenseur central. Et ce d’autant plus que la situation de Duje Caleta-Car, convoité à l’étranger reste floue.

Leonardo Belardi vit une saison compliquée au Borussia Dortmund qui avait pourtant mis 15 millions d’euros sur la table pour le recruter. En Allemagne, on dit que le joueur ne se fond pas suffisamment au dogme tactique de Lucien Favre. Et le technicien suisse ne compterait donc pas faire de cadeau au défenseur argentin qui devrait donc aller chercher du temps de jeu ailleurs.

De quoi regretter un choix de carrière fait il y a trois ans ? En effet, il y a quelques semaines dans le magazine du Borussia Dortmund, Balerdi a confié avoir repoussé… le FC Barcelone. « C’était avant la proposition de Dortmund. Je n’avais que 18 ans et il aurait été un peu tôt pour déménager en Europe. Le Barça ne me voulait que pour la deuxième équipe. À l’époque, je me sentais très à l’aise avec Boca, c’était le club que j’ai toujours aimé. Donc rien n’en est sorti et je n’ai jamais regretté de pouvoir faire mes premiers pas à Boca. » Reste à voir si l’OM pourra le réconcilier avec le football européen…