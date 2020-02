OM – Mercato : la Juve de CR7 rêve d’un taulier de Villas-Boas

true

L’OM a besoin d’un second souffle. Déjà en difficulté face au LOSC (2-1), les hommes d’André Villas-Boas ont été logiquement battus par le FC Nantes samedi à domicile (1-3). Boubacar Kamara n’a que peu de choses à se reprocher si ce n’est qu’il a plus de mal à faire le liant avec Morgan Sanson et Valentin Rongier.

La courroie de transmission de l’OM grippée, c’est toute la machine marseillaise qui s’enraye. Ces difficultés n’ont pas vraiment effrayé la Juventus Turin. Selon Calcio Mercato, la Vieille Dame serait séduite par le profil de Kamara. La phase déclinante du vieillissant Miralem Pjanic (29 ans), dépassé devant l’OL en 8es de finale aller de la Ligue des champions, n’est pas passée inaperçue et donne encore plus de crédit à la piste du jeune milieu de l’OM.

Villas compte sur Kamara, pas sur Pelé et Sertic

Sous contrat jusqu’en juin 2022 et prolongé en début de saison, l’intéressé a participé à 77 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de sa carrière. Le futur papa de 20 ans est évalué à 25 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. Villas-Boas compte sur lui la saison prochaine, ce qui n’est pas le cas de Yohann Pelé et de Grégory Sertic, comme il l’a fait savoir ce mercredi. Ce même jour, Kamara a lui fait savoir qu’il voulait rester à l’OM.