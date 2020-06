OM – Mercato : la Juve de Cristiano Ronaldo veut encore piocher à Marseille

true

Déjà intéressée par le profil d’Isaac Lihadji, la Juventus Turin regarde encore à l’OM, du côté des U17 Nationaux où brille le jeune attaquant Ilyès Zouaoui.

La Juventus Turin est sans doute le cador européen le plus frappé par le coronavirus. Plusieurs joueurs ont été testés positifs à la Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire (Matuidi, Rugani, Dybala). Cela a-t-il laissé des traces ? Rien ne permet de l’affirmer, mais il est évident que la Vieille Dame peine depuis la reprise en Italie.

Ces difficultés sont matérialisées par les piètres performances de Cristiano Ronaldo, qui n’a plus marqué depuis quatre matches et qui reste sur une prestation transparente en finale de Coupe perdue devant le Napoli. Si Maurizio Sarri est pointé du doigt de l’autre côté des Alpes, le club piémontais doit déjà travailler à une refonte de son effectif au mercato. Cela passe par un rafraichissement de la ligne d’attaque, vieillissante. La Juve, qui lorgnait Isaac Lihadji cet hiver, regarde toujours du côté de l’OM.

La Juve lorgne Zouaoui

La Provence, ce samedi, assure qu’Ilyès Zouaoui plaît particulièrement à la Vieille Dame. Sous licence amateur jusqu’à présent, l’attaquant des U17 Nationaux a reçu une proposition de contrat aspirant d’un an, à laquelle il n’a pour l’heure, pas donné suite. En plus de la Juventus, Newcastle, l’Ajax Amsterdam, et la Lazio sont intéressés. Le club romain aurait même fait parvenir une proposition de contrat pro à l’entourage du joueur, qui pourrait disputer la Youth League avec l’OM la saison prochaine.