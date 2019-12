OM – Mercato : la piste Boulaye Dia (Reims) déjà mise en stand-by ?

true

Alors que l’attaquant du Stade de Reims Boulaye Dia ferait partie des envies de l’OM, le club olympien serait contraint d’être raisonnable.

Si le Mercato hivernal s’annonce agité pour grand nombre de clubs de Ligue 1, l’OM devrait être une des exceptions à la règle. Pour la première fois depuis longtemps, il n’y a peut-être pas grand chose à attendre à Marseille.

La donne est claire depuis quelques temps, il n’y aura pas de recrues sans vente d’envergure, et notamment celle de Kevin Strootman. Seulement, RMC confirme la tendance actuelle, à savoir que le Batave semble parti pour terminer la saison avec le club phocéen. « L’OM se serait bien séparé de Kevin Strootman, mais il effectuera la reprise en janvier avec ses partenaires », explique le site de la radio.

Tandis que quelques noms ont déjà fuité parmi lequel l’attaquant du Stade de Reims Boulaye Dia, les projets de recrutement de l’OM ont donc de grandes chances d’être remis à plus tard. « L’OM a retrouvé de la stabilité et on s’achemine donc vers un statu-quo sur le marché des transferts », conclu RMC de manière assez limpide.