OM – Mercato : la piste Joao Mario a déjà du plomb dans l’aile

Alors que l’OM se pencherait sur le cas de Joao Mario, l’avenir du joueur de l’Inter Milan pourrait se dessiner très loin de la Canebière.

Plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter l’OM cet été. Pour renflouer ses caisses, le club olympiens pourrait transférer Morgan Sanson, convoité en Angleterre, et Maxime Lopez, ciblé par le FC Séville. Et du côté des arrivées, plusieurs noms circulent déjà. Andoni Zubizarreta, le directeur sportif marseillais suivrait notamment le Strasbourgeois Adrien Thomasson et Mohammed Kudus, le Ghanéen du FC Nordsjaelland.

D’après Le Phocéen, André Villas-Boas aurait quant à lui soumis le nom de son compatriote Joao Mario, champion d’Europe en 2016. L’ancien joueur du Sporting Portugal est prêté cette saison par l’Inter Milan au Lokomotiv Moscou. Un possible prêt à l’OM serait envisagé mais d’après les informations de Tuttosport, le Lokomotiv Moscou souhaite conserver Joao Mario, dont l’option d’achat a été fixée à 18M€. Une somme que le club moscovite tenterait de faire baisser. Le joueur, lui, serait favorable à l’idée de rester en Russie.