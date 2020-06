OM – Mercato : la radinerie du duo McCourt – Eyraud explose encore à la face de Villas-Boas

true

S’il a l’intention de rester à l’OM, André Villas-Boas (42 ans) sait aussi que les moyens mis à sa disposition pour recruter seront maigres. Il en a aujourd’hui la confirmation.

André Villas-Boas s’est exprimé ce samedi. L’entraîneur, contrairement à la majorité de ses sorties médiatiques, n’a pas évoqué sa situation personnelle vis-à-vis de son club, mais plutôt du FC Porto. Interrogé par les médias portugais, AVB a semblé écarter l’hypothèse de coacher les Dragons sur le court terme.

« Ce n’est pas impossible. En tout cas, ce n’est pas par manque de propositions de Pinto Da Costa, a confié l’entraîneur âgé de 42 ans. Si on prend en compte les quatre ans au cours desquels je me vois encore entraîner, il y a une année à Marseille, puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon. (Un retour à Porto) sera difficile. »

L’OM n’a plus un radis pour ses jeunes ?

En attendant, le « Special Two » doit déjà se pencher sur la gestion du mercato et des joueurs à disposition. Notamment chez les jeunes. Cela n’est pas une mince affaire tant les discussions de prolongation sont difficiles à faire avancer en raison de la pingrerie de ses dirigeants. Dans les premières propositions de contrat que l’OM a envoyé à une dizaine de jeunes du centre de formation, un alinéa a ainsi été ajouté : le club ne versera aucune commission à des agents ! « Soit ils n’ont plus un radis, soit ils montrent les muscles face aux agents. C’est assez déroutant », souffle un représentant de la profession dans L’Équipe. Pas très rassurant.