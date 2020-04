OM – Mercato : la rumeur d’un retour de Luiz Gustavo en L1 ressurgit

true

Fenerbahçe ne serait pas contre vendre l’ex-milieu de l’OM Luiz Gustavo, adoré des supporters. Et l’OL, déjà intéressé l’été dernier, serait sur le coup.

Auteur d’une nouvelle saison très difficile avant la coupure imposée par le coronavirus, le Fenerbahçe se prépare à une énième révolution de palais. Aucun joueur ne sera épargné par le coup de balai, même un Luiz Gustavo très populaire auprès des supporters et qui figure parmi les rares satisfactions de la saison.

Le média turc Super Haber, relayé par Le Phocéen, prétend que l’Olympique Lyonnais serait à nouveau très intéressé par le Brésilien de 33 ans. Le directeur sportif des Gones, Juninho, le verrait bien évoluer aux côtés de son compatriote Bruno Guimaraes, plus jeune (22 ans) et qui bénéficierait de son expérience.

RT si tu es choqué si jamais Luiz Gustavo signe à Lyon / FAV si tu t’en fous, il fait ce qu’il veut de se carrière maintenant https://t.co/BZpvO9JXBk — Le Phocéen (@lephoceen) April 15, 2020

Acheté 6 M€ l’été dernier à l’OM, Luiz Gustavo sera vendu plus cher par le Fenerbahçe. La bonne nouvelle pour les supporters marseillais, c’est que des clubs du Golfe sont aussi sur le coup et que leurs moyens sont au moins aussi grands que ceux de l’OL. En plus, pas sûr que le milieu de terrain ait envie de retravailler avec un Rudi Garcia qui l’avait irrité en le faisant jouer en défense centrale…