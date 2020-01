OM – Mercato : la Russie s’attaque à l’un des tauliers de Villas-Boas !

true

Jeudi en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, expliquait qu’il avait hâte que le mercato se referme. Mais le Portugais va devoir encore attendre six jours et d’ici là, beaucoup de choses peuvent se passer, surtout les plus inattendues. On apprend ainsi ce samedi que le Zénith Saint-Pétersbourg, ancien club d’AVB, lorgnerait Morgan Sanson.

Si le challenge russe a peu de chances d’intéresser l’ancien Montpelliérain, en revanche, sa puissance économique peut intéresser un OM exsangue financièrement. Le président, Jacques-Henri Eyraud, a dit qu’il n’affaiblirait pas son groupe cet hiver à moins d’une offre qui ne se refuse pas. Le Zénith a les moyens d’en formuler une de ce style.

Si l’intérêt russe pour Sanson se confirmait, l’Olympique de Marseille et ses supporters seraient confrontés au pire des cas de figure : vendre un joueur important pour renflouer les caisses au risque de braquer à nouveau Villas-Boas ou le conserver pour maintenir le fragile équilibre…