OM – Mercato : le club se met en danger dans le dossier Thauvin

De retour d’une longue absence (cheville) face au SC Amiens (2-2) une semaine avant la décision de la LFP de suspendre le championnat, Florian Thauvin devrait pouvoir enchaîner avec l’OM au retour de la trêve imposée par l’épidémie de coronavirus. Reste que le dossier du Champion du Monde s’annonce sensible dans les mois à venir.

En effet, sous contrat jusqu’en juin 2021, Florian Thauvin devra être cédé cet été ou prolongé afin d’éviter qu’il ne parte libre à l’issue de son bail dans un peu plus d’un an. Problème : la situation contractuelle serrée de l’ancien Lillois ne semble pas perturber outre mesure ses dirigeants puisque, si l’on en croit « Le 10 Sport », son agent Jean-Pierre Bernès n’a reçu aucune offre de prolongation.

Le clan Thauvin estime le dossier « très mal géré »

Si la situation peut s’expliquer par les finances exigües du club phocéen et la menace du fair-play financier, la moins-value pourrait être importante. Comme rapporté par Florent Germain, correspondant sur « RMC », l’équation contractuelle de Thauvin commence sérieusement à agacer dans son entourage et on estime le dossier « très mal géré par la direction ». Il n’est plus exclu que l’international tricolore reste une saison supplémentaire et partent gratuitement en 2021 après s’être mis en vitrine sur la prochaine Ligue des Champions.