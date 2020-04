OM – Mercato : le complément idéal de Benedetto pour seulement 10 M€ ?

true

L’attaquant algérien Islam Slimani ne sera pas conservé par l’AS Monaco. L’OM serait intéressé par celui qui est sous contrat avec Leicester.

Auteur d’une super première partie de saison avec l’AS Monaco (9 buts, 8 passes décisives), Islam Slimani formait un duo de feu avec Wissam Ben Yedder. Mais l’arrivée de Robert Moreno a brisé la belle harmonie au sein de l’attaque monégasque. Et l’Algérien de 31 ans ne devrait pas être conservé à la fin de son prêt par Leicester.

Les candidats pour l’accueillir sont nombreux, au premier rang desquels on trouve le Sporting Portugal, où Slimani a déjà joué, mais aussi Burnley et l’OM. En effet, l’attaquant pourrait faire un très bon complément à Dario Benedetto. En plus, A Bola assure que les Foxes le laisseront filer moyennant un chèque de 10 M€.

L’OM va-t-il se lancer sur ce joueur dont le salaire tourne aux alentours de 380.000€ ? Le journaliste de France Football Nabil Djellit, interrogé par football.fr, est en tout cas pour. « C’est une bonne idée selon moi, d’autant que j’aimerais bien qu’il reste en L1. Maintenant, à ma connaissance, Marseille n’a pas encore pris le moindre contact. La seule chose que je sais, c’est que Monaco ne lèvera pas son option d’achat de 8 ou 9 M€. »