OM – Mercato : le dossier Faouzi Ghoulam pourrait se relancer rapidement

Il y a deux semaines, la Repubblica évoquait pour la première fois une possible venue de Faouzi Ghoulam à l’Olympique de Marseille dès cet hiver. Depuis, plus rien. Mais TuttoMercatoWeb a relancé ce dossier ce week-end en affirmant que le Napoli ne compterait plus sur l’international algérien de 28 ans. En effet Genaro Gattuso, le nouvel entraîneur du club italien voudrait s’en séparer pour apporter du sang neuf à son effectif.

L’ancien stéphanois, sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2021, pourrait donc quitter l’Italie dès cet hiver sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une aubaine pour l’Olympique de Marseille qui n’a pas véritablement les moyens d’acheter sans vendre lors de ce mercato hivernal. Et ce d’autant plus que le Napoli ne croule pas sous les offres pour son défenseur…