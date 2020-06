OM – Mercato : le dossier Gameiro prend déjà du plomb dans l’aile

true

En parallèle du cas Niang, le nom de Kevin Gameiro a refait surface du côté de l’OM. Mais une signature de l’attaquant français à Marseille semble peu probable.

Pendant le dernier Mercato hivernal, le nom de Kevin Gameiro a agité toute la Ligue 1. Le FC Nantes, l’OL et même le Stade Rennais ont été annoncé pour faire revenir l’ancien attaquant du PSG en France.

Finalement, le buteur de Valence a continué son aventure espagnole, conforté par un secteur offensif à l’époque décimé par les blessures. Quelques mois plus tard, ce dossier revient au centre de l’actualité grâce à l’OM comme nous l’évoquions plus tôt dans la journée. En effet, selon le site TodoFichajes, le club phocéen aimerait lui aussi s’attacher les services de Gameiro pour avoir un concurrent de poids à Dario Benedetto. Avec une fin de contrat dans un an, le prix de l’attaquant passé par Lorient ne serait pas trop excessif (on parle de 6 millions d’euros).

Sauf que ce dossier a déjà pris du plomb dans l’aile. Le site Le Phocéen relaie en effet cette information avec beaucoup de scepticisme. Selon le site, cette rumeur par ailleurs récurrente est « peu probable. Peut-être encore moins que d’habitude ». Pour le Phocéen, « l’OM ne devrait pas engager un joueur de 33 ans cet été. A moins d’une énorme surprise… » Une rumeur qui risque donc d’en rester à ce stade, une fois de plus, alors que le dossier Niang semble lui avoir pris de l’épaisseur ce dimanche soir.