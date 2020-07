OM – Mercato : le dossier Leonardo Balerdi serait proche d’être conclu !

false

L’OM, qui souhaite obtenir la venue de Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), serait proche de conclure le dossier. Un prêt avec option d’achat.

Vente, mercato, Villas-Boas, l’OM fait assurément couler beaucoup d’encre depuis quelques jours. Et ça pourrait durer. Le club phocéen, qui poursuit sa préparation estivale au Portugal, serait en passe de boucler un transfert longtemps jugé irréalisable. On parle de celui du défenseur argentin, Leonardo Balerdi, qui évolue comme vous le savez au Borussia Dortmund.

Si l’on en croit les dernières informations du quotidien allemand, Bild, les discussions sont bien engagées pour obtenir le prêt de l’ancien joueur de Boca Juniors. Mieux, les négociations tourneraient à l’heure actuelle autour du montant de l’option d’achat et pourrait être fixée à 12 millions d’euros. Somme trop importante pour l’OM cet été, mais plus accessible dans un an.