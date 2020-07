OM – Mercato : le dossier Pape Gueye pourrait très mal finir

true

Arrivé à l’OM il y a peu en tant que joueur libre, l’ancien milieu de terrain du Havre, Pape Gueye, avait au préalable signé chez les Anglais de Watford.

C’est une certitude : Pape Gueye, l’ancien milieu de terrain du Havre, suit la préparation estivale avec son nouveau club, l’OM. Et ce au Portugal sous la direction d’André Villas-Boas. En sera-t-il de même tout au long de la saison ? Rien ne permet de l’affirmer.

Et pour tous les supporters marseillais, l’article que publie ce matin le quotidien l’Equipe n’annonce rien de bon. En effet, si Gueye est arrivé libre à Marseille, il s’était engagé, comme vous le savez, avec le club anglais de Watford il y a plusieurs mois. En janvier, précisément, pour une durée de cinq ans. Depuis, Gueye, son entourage et son avocat ont dénoncé ce contrat, pointant de nombreuses irrégularités.

Résultat, Watford a perdu une recrue et l’OM en gagné une. Fin de l’histoire ? Pas vraiment, non. Car comme l’indique Eric Roy, le directeur sportif de Watford, à l’Equipe, « le club va faire valoir ses droits. » Cela ne semble pas inquiéter les dirigeants marseillais. Pourtant, et selon une source anonyme qui parle dans l’Equipe, « ce dossier pue pour Marseille. C’est mal connaître le président de Watford que de croire qu’une indemnité pourrait tout arranger. Les principes de règlement sont importants pour lui. »

Le Stade Rennais était intéressé

Watford, qui avait fixé une clause de départ de Gueye a 5 millions d’euros, aurait pu vendre son milieu de terrain lorsqu’est apparu dans le dossier l’agent, Jean-Pierre Bernès. Qui, et c’est une information, travaillait pour aplanir les différends et, surtout, permettre à l’OM et au Stade Rennais de récupérer Pape Gueye. Florian Maurice a finalement laissé tomber. Jugeant le dossier trop complexe. L’OM pourrait en faire les frais.