OM – Mercato : le fair-play financier fatal à Villas-Boas ? 

L’OM a chaud aux fesses. Le club phocéen ne compte désormais plus que respectivement six et sept points sur le Stade Rennais et le LOSC au classement de Ligue 1 avant d’aller à Montpellier samedi (17h30). Les hommes d’André Villas-Boas accusent le coup sur les plans physique et mental.

Surtout, les récents accès de colère de leur coach semblent s’être propagés dans leurs rangs. Philippe Sanfourche, plutôt confiant pour l’OM jusque-là, pense que cette récente montée de fièvre pourrait être liée à un éventuel départ… lui-même enfanté par le fair-play financier.

« Villas-Boas est en train de préparer son départ »

« Le collectif semble un peu émoussé, parce que ça manque de sérénité sur le banc. Le problème, c’est Villas-Boas. Il infuse une mauvaise dynamique. On dirait qu’il prépare son départ, a expliqué le journaliste sur les ondes de RTL. Ce qui se passe actuellement avec le fair-play financier de l’UEFA, ça confirme ses craintes sur le fait qu’il ne pourra pas renforcer son équipe pour la saison prochaine. Et aller en Ligue des Champions avec une équipe de Marseille affaiblie, ça s’appelle aller au casse-pipe. Villas-Boas est en train de préparer son départ, les joueurs le sentent, et donc la confiance s’est un peu effritée… L’OM a toujours de l’avance, il n’y a pas péril en la demeure, mais dans l’état d’esprit, je ne retrouve plus le Marseille tout puissant de la première partie de saison. »